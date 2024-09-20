Песня клинчанина о волонтерах СВО приобретает всероссийский масштаб

Этим летом на Клинском телеканале «ТВ „Поиск“ вышел документальный фильм о поездках местных волонтеров к клинским бойцам в прифронтовую зону СВО. Заглавной песней к фильму стала композиция „Это мое личное дело“. Музыку и текст написал Алексей Орлов — директор „ТВ „Поиск“, а исполнила — певица из соседнего Солнечногорска Мария Стрельникова, сообщает пресс-служба городского округа.

Коллеги из телекомпаний подмосковных городов и некоторых областных городов по достоинству оценили эту песню. Так появилась идея сделать из неё гимн волонтёров СВО. Каждая телекомпания сделает свою версию песни с видеоклипом ко Всероссийскому Дню волонтёров 5 декабря.

Первая версия уже вышла от телеканала «Юрган» Республики Коми, исполнила песню заслуженная артистка республики, ведущая телепроекта «Все для Победы» Светлана Малькова.

Также заинтересовались сделать свою версию телеканалы «Первый Тульский», Телерадиокомпания «Ника» (г. Калуга) и другие.

Сам автор песни рассказывает о том, как она родилась: «Каждый куплет пронизан поездками одной женщиной-волонтёра, которая настолько хотела мира, что встала на тропу борьбы. Эта женщина — Глава городского округа Клин Алена Сокольская, которая лично возглавляет поездки гуманитарного конвоя в прифронтовую зону. Песню написал от ее лица, поэтому для исполнения надо было пригласить певицу и выбор пал на Марию Стрельникову».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.