Песков высказался об отношении Кремля к стрельбе у офиса Wildberries

Песков: конфликт вокруг Wildberries — это не тема для комментариев Кремля
Общество
E. O. / Фотобанк Лори

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет давать комментарии касательно конфликтной ситуации со стрельбой, произошедшей у офиса маркетплейса Wildberries, сообщает ТАСС.

«Мы не считаем это темой для наших комментариев», — сказал Песков.

Он пояснил, что расследованием случившегося занимаются правоохранители.

Что касается позиции Кремля по слиянию Wildberries с Russ, то пресс-секретарь российского лидера подчеркнул: сделка не нуждается в комментариях властей и не входит в их компетенцию.

Перестрелка между представителями совладельцев Wildberries произошла 17 сентября в центре Москвы. В результате погибли 2 охранника, еще несколько пострадали. Возбуждено уголовное дело.