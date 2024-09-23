Песков высказался об отношении Кремля к стрельбе у офиса Wildberries

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Песков: конфликт вокруг Wildberries — это не тема для комментариев Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет давать комментарии касательно конфликтной ситуации со стрельбой, произошедшей у офиса маркетплейса Wildberries, сообщает ТАСС .

«Мы не считаем это темой для наших комментариев», — сказал Песков.

Он пояснил, что расследованием случившегося занимаются правоохранители.

Что касается позиции Кремля по слиянию Wildberries с Russ, то пресс-секретарь российского лидера подчеркнул: сделка не нуждается в комментариях властей и не входит в их компетенцию.

Перестрелка между представителями совладельцев Wildberries произошла 17 сентября в центре Москвы. В результате погибли 2 охранника, еще несколько пострадали. Возбуждено уголовное дело.