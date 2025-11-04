Песков: вопросы для прямой линии с Путиным будут собирать при помощи ИИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль будет собирать у россиян вопросы для прямой линии с главой государства Владимиром Путиным при помощи искусственного интеллекта, сообщает ТАСС .

«Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», — отметил он.

По сложившейся традиции, мероприятие состоится в конце декабря и будет объединено с большой пресс-конференцией. В 2024 году прямая линия продолжалась 4 часа 27 минут и состоялась 19 декабря.

Формат «Прямой линии с Владимиром Путиным», когда президент отвечает на вопросы граждан, проводится с 2001 года.

За это время были лишь несколько исключений: в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах мероприятие не проводилось в привычном формате, а с 2023 года его решили объединять с ежегодной пресс-конференцией.

