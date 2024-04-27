сегодня в 22:45

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что участь Владимира Зеленского предрешена.

Анонс программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» был опубликован в субботу в Telegram-канале журналиста.

«Участь Зеленского однозначно предрешена», — заявил Песков.

Развернутый комментарий пресс-секретаря Дмитрия Пескова будет показан в воскресенье в программе.

Всем придется считаться с тем, что у России появились четыре новых субъекта. Геополитическая реальность с момента начала спецоперации поменялась, границы России и Украины изменились, сообщал ранее Песков.