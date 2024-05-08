Песков: Россия не может расследовать гибель журналиста AFP Сольдена на Украине

Россия не может проводить расследование по факту гибели журналиста агентства «Франс Пресс» (AFP) Армана Сольдена в зоне СВО, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, журналист освещал украинскую сторону конфликта. У России нет подробностей его деятельности.

Для получения ответов по факту гибели журналиста следует обратиться к украинской стороне. В момент гибели он находился на территории, которая была под контролем Киева.

Журналист погиб в районе Артемовска 9 мая 2023 года в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Репортер посмертно принят в ряды ордена Почетного легиона, соответствующий указ был опубликован в официальном журнале правительства Франции.