Песков: Россия крайне негативно оценивает решение США вооружить «Азов»*

сегодня в 15:12

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в РФ крайне негативно относятся к решению Госдепартамента США передать вооружения украинскому нацполку «Азов»*, сообщает ТАСС .

По его словам, в данном вопросе речь идет об «ультранационалистических вооруженных подразделениях».

Смена позиции американских властей подчеркивает, что Штаты готовы даже «на заигрывания с неонацистами», чтобы подавить Россию, добавил Песков.

Ранее издание The Washington Post заявило, что Госдеп США позволил передавать оружие «Азову»*, сославшись на то, что подразделение не было уличено в нарушении прав человека. Госдеп подчеркнул, что не нашел никаких доказательств нарушений в деятельности формирования.

*признан террористической организацией и запрещен в РФ