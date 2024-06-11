Песков: Россия крайне негативно оценивает решение США вооружить «Азов»*
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в РФ крайне негативно относятся к решению Госдепартамента США передать вооружения украинскому нацполку «Азов»*, сообщает ТАСС.
По его словам, в данном вопросе речь идет об «ультранационалистических вооруженных подразделениях».
Смена позиции американских властей подчеркивает, что Штаты готовы даже «на заигрывания с неонацистами», чтобы подавить Россию, добавил Песков.
Ранее издание The Washington Post заявило, что Госдеп США позволил передавать оружие «Азову»*, сославшись на то, что подразделение не было уличено в нарушении прав человека. Госдеп подчеркнул, что не нашел никаких доказательств нарушений в деятельности формирования.
*признан террористической организацией и запрещен в РФ