Песков предложил россиянам, проживающим в Латвии, вернуться на Родину

сегодня в 16:45

Песков о россиянах в Латвии: они могут вернуться на Родину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что россияне, чей период пребывания в Латвии подходит к концу, имеют возможность вернуться на Родину и обустроиться тут, сообщает газета «Известия» .

«Граждане России могут вернуться на свою Родину в Россию и построить свою жизнь здесь», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее, в сентябре, Италия ввела запрет для россиян с шенгенской визой на посещение семи европейских государств, включая Латвию.

Между тем украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Латвии.

