Песков объяснил, почему «оживился» YouTube-канала Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что власти РФ снова начали публиковать контент на YouTube-канале, несмотря на замедление сервиса, чтобы у них было больше возможностей дотянуться до аудитории за границей. Об этом сообщает ТАСС .

«Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента», — добавил Песков.

YouTube-канал Kremlin был создан в декабре 2005 года. Его используют для трансляции обращений и комментариев президента страны. Всего там размещено 924 видео.

В предыдущие месяцы данный канал наполнялся нерегулярно. До недавнего времени последним видео был полет главы государства Владимира Путина на ракетоносце Ту-160М (февраль 2024 года).

В сентябре на YouTube-канале Kremlin снова начали размещать видео. Так, там появилась полная запись пленарной сессии Восточного экономического форума на русском и английском языках и еще порядка 10 видеороликов.