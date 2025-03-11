Песков назвал Telegram главным источником информации в России

Песков рассказал, что россияне узнали об атаке БПЛА из Telegram

Официальный представитель Кремля отметил, что об атаке беспилотников на Россию во вторник люди узнали именно из Telegram.

«Мы не побежали включать телевизор — мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram — это главный источник получения информации в нашей стране», — отметил Песков, выступая на конференции о современных медиа в Высшей школе экономики (ВШЭ).

По его словам, сейчас меняется восприятие потоков информации.

Массовая атака украинских дронов на Россию произошла во вторник около 4 часов утра по московскому времени. По данным Минобороны, российские системы ПВО сбили более 330 БПЛА. В том числе свыше 90 дронов атаковали Москву и Московскую область. Известно о двух погибших в Подмосковье, несколько человек госпитализировали с серьезными ранениями.