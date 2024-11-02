Пешие обходы по дворовым территориям Жуковского провели заместители главы

В Жуковском городском округе вместе с жителями, депутатами городского Совета депутатов и представителями управляющих организаций они проверили содержание дворовых и придомовых территорий на улицах Нижегородская, Луч, Маяковского, Горького, Чкалова, Дугина, Федотова, Менделеева и Гагарина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках обходов данных дворов были выявлены замечания по обрезке кустарников и опиловке аварийных деревьев, уборке случайного мусора и листвы, содержанию контейнерных площадок. Все замечания взяты в работу управляющими организациями города и поставлены на контроль заместителям главы.

Напомним, что такие проверки заместители главы проводят на регулярной основе. О графиках их пеших обходов можно узнать на страницах администрации городского округа Жуковский в социальных сетях, а также в телеграм-канале «Жуковский.Online».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.