Пешеходные дорожки обустраивают на месте «народных троп» в Орехово-Зуевском округе

Обустройство «народных троп» в Орехово-Зуевском округе проходит в рамках региональной программы «Пешком». Жители отмечают, что передвигаться им стало гораздо удобнее.

Одна из таких троп расположена на улице Северная в Орехово-Зуеве. Микрорайон густонаселенный, здесь расположены школа, спортивный комплекс и налоговая инспекция.

«Я живу в другом микрорайоне города и три раза в неделю хожу в бассейн. По этой тропинке мне удобно добираться до остановки автобуса, раньше надо было обходить вокруг. Удобно стало», — рассказала жительница города Орехово-Зуево Елена.

Места для организации пешеходных дорожек выбирают исходя из пожеланий жителей.

В этом году в Орехово-Зуевском округе обустроят 26 пешеходных дорожек в городах Орехово-Зуево и Дрезна, деревнях Давыдово, Губино, Демихово и других.

Во всем Подмосковье в 2024 году обустроят более 470 «народных троп» общей протяженностью 40 километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки. Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.

Текст, фото и видео — Ольга Сычёва