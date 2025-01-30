Пешеходную зону в мкр Кашира-3 благоустроят к осени

Пешеходная зона возле улицы Ленина в Кашире победила на Всероссийском конкурсе голосования по выбору объектов благоустройства в 2024 году. На данный момент ведутся работы по выбору подрядной организации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организация должна будет произвести работы по устройству пешеходных дорожек, озеленению территории, установке скамеек, урн и камер видеонаблюдения. Работы планируется закончить осенью текущего года.

Пешеходная зона в Кашире-3, вблизи улицы Ленина, дом 11 победила в голосовании с большим отрывом — в более чем 5 тыс. голосов.

«Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подобные программы прекрасно развивают малые города. Они помогают сделать городскую среду комфортной и более доступной. Появляются пандусы, стараются уменьшить высоту асфальта или сделать более гладкий съезд, и это сильно удобно. Это удобно и для велосипедистов, и для обычных пешеходов, особенно для пожилых людей», — поделился директор МКУ «Управление строительства» Юрий Головков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.