Пешеходную экскурсию «Безопасный город» устроили сотрудники ГАИ для дошколят Шатуры

Ребятам дошкольного отделения 28 МБОУ «Лицей г. Шатура» напомнили о правилах дорожного движения. А именно о переходе дорог по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам. Вместе с юными инспекторами дорожного движения из лицея дошколята закрепили знания по обозначению дорожных знаков. Теперь малыши точно знают, как переходить дорогу, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Нужно обязательно соблюдать правила дорожного движения. Когда на светофоре горит зеленый свет, то можно переходить дорогу, а когда красный, надо ждать, когда загорится зеленый», — поделились впечатлениями о пешеходной экскурсии Ника Батракова и Вероника Сысоева — воспитанницы дошкольного отделения 28 МБОУ «Лицей г. Шатура».

В завершение практического занятия инспекторы подарили дошколятам фликеры. Это незаменимая для пешеходов вещь, которая делает их заметными на дороге. Без фликера, при включенном ближнем свете фар, водитель заметит пешехода на расстоянии 20 м, а при его наличии за 100 м.

Вопросам детской безопасности в муниципалитете уделяется большое внимание. Маленьким жителям и их родителям регулярно напоминают о правилах поведения на дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.