Пес из Долгопрудного помогает детям

Лохматый житель Долгопрудного, огромный ньюфаундленд Паркер — это собака, которая спасает. Он всегда рад прийти на помощь в воде и на суше, а еще со своей хозяйкой Еленой Сафроновой он несколько раз в год посещает детские больницы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В минувшие выходные мы с Паркером как волонтеры от организации „Водный патруль“ были в Морозовской больнице. Здесь в одном из отделений лежат около 40 тяжелобольных детей. Ребята и их родители долгое время проводят в больничных стенах. Общение с собаками и для взрослых, и для детей — настоящий праздник», — рассказала Елена Сафронова.

Собакотерапией, а по-научному — канистерапией, ньюфаундленд занимается практически с рождения, то есть уже 3 года. Свое собачье дело он знает на «отлично» — как правильно, не навредив, подарить радость болеющим малышам.

«Паркер и другие собаки к детям относятся очень бережно. Тихонько заходили в палаты, садились у кроваток, касались носами детишек, а те улыбались. — Родители, врачи, медсестры тоже очень обрадовались нашему приезду. А для нас это главное — видеть счастливые лица и понимать, что мы делаем важное дело», — сказалаЕлена.

