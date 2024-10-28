Пес четыре дня прождал своего хозяина в аэропорту Южно-Сахалинска

Местного «Хатико» нашел его хозяин по объявлениям в социальных сетях.

Несколько дней назад собаку по кличке Пират заметили перед входом в аэропорт. Пес жалобно скулил, выискивал в толпе знакомое лицо. Он лежал у дверей четыре дня. За это время пес похудел. На помощь пришли волонтеры и разместили фото животного в соцсетях.

Фото собаки заметили жители Охи и хозяин пса нашелся. Оказалось, что он уехал на заработки в Москву. Пока мужчина решал вопросы с жильем, оставил Пирата на время у друга, которых живет недалеко от аэропорта. Пес сбежал и нашел дорогу в аэропорт, где в последний раз виделся с хозяином.

В настоящий моменту собаку забрала сестра хозяина и увезла пса в Углегорск на передержку. Там он будет ждать хозяина, который должен за ним под Новый год.

Ранее сообщалось, что продолжаются поиски хозяина собаки, найденной возле Подольского военкомата, местные жители прозвали пса Хатико в честь собаки — героя одноименного фильма.