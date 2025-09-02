Первый звонок собрал учеников в обновленной школе Колычево

1 сентября в поселке Колычево торжественно прозвучал первый звонок в обновленной школе. Для 190 учеников новый учебный год начался в просторных, светлых и современных классах — после масштабного капитального ремонта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На линейке, посвященной Дню знаний, присутствовали заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, депутат Совета депутатов Александр Паршин, консультант Управления государственного контроля в сфере образования Олеся Парфилова, священник Виталий, начальник ОМВД «Можайский» Юрий Воронин и городской прокурор Даниил Гаврилов. Почетные гости поздравили школьников, педагогов и родителей с началом учебного года и пожелали успехов в новом пространстве, созданном для качественного и комфортного обучения.

Особенно волнительным стал этот день для 14 первоклассников — для них впервые прозвучал школьный звонок.

С праздником также поздравили и одиннадцатиклассников, которые проведут свой последний учебный год в преображенной родной школе — теперь с современным оборудованием, благоустроенной территорией и улучшенными кабинетами для учебы и отдыха.

«Мы сделали все, чтобы учиться здесь было не только полезно, но комфортно. Этот капитальный ремонт — результат большого совместного труда. Проект реализован в рамках народной программы партии „Единая Россия“ при поддержке бюджета Московской области по программе „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры“, — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Новый этап в жизни школы — это не только капитальный ремонт, но и символ обновленного подхода к образованию.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.