Первый звонок прозвенел в госпитальной школе онкодиспансера Подмосковья

Каждый год начало сентября ассоциируется с новым этапом в жизни школьников. Для большинства детей это время радостных встреч с одноклассниками, новых знаний и открытий. Однако есть те, для кого школьный звонок звучит по-особенному — это юные пациенты Московского областного онкологического диспансера. В этом году для них тоже прозвучал первый звонок, ознаменовавший начало учебного года в госпитальной школе, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Первый звонок в госпитальной школе — событие особенное. Он символизирует не только начало учебного года, но и надежду на выздоровление и возвращение к нормальной жизни. Для многих детей учеба становится отдушиной, возможностью отвлечься от лечения и погрузиться в мир знаний. Мы, в свою очередь, будем стараться, чтобы вы быстро поправились и чтобы, как можно лучше и быстрее прошли этот период лечения в нашем учреждении. Желаем вам крепкого здоровья и новых знаний в этом учебном году», — поделился зам. главврача по медицинской части областного онкодиспансера Николай Уразовский.

На торжественной линейке, посвященной началу учебного года, собрались дети разных возрастов. Кто-то из них впервые услышал школьный звонок в этих стенах, а кто-то уже успел привыкнуть к особенностям обучения в больнице. Педагоги поздравили своих учеников с началом нового учебного года и пожелали им успехов не только в учебе, но и на пути к выздоровлению.

Проект «УчимЗнаем» — это уникальная образовательная инициатива, которая позволяет детям с онкологическими заболеваниями продолжать обучение даже в условиях стационара. Этот проект стал настоящим спасением для многих семей, так как он не только поддерживает академическую успеваемость детей, но и дарит им чувство стабильности в трудный период лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.