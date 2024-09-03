Первый звонок прозвенел для пациентов детского отделения онкодиспансера в Балашихе

Первый звонок прозвенел для пациентов детского отделения областного онкодиспансера. Более 30 учеников смогут обучаться в госпитальной школе по индивидуальному учебному плану, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Занятия с детьми дошкольного и школьного возраста проводят учителя, воспитатели и тьюторы онкодиспансера. Для учеников готовят индивидуальные учебные планы по тем же образовательным программам, что и в обычных школах, при этом уроки разрабатывают для каждого ребёнка персонально», — рассказала заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 Евгения Инюшкина.

Филиал школы № 22 работает в диспансере с 2019 года. Ранее получать знания здесь могли ребята, которые учатся с 1 по 11 классы, с 2023 года образование стало доступным и дошкольникам, благодаря проекту «УчимЗнаем», задача которого способствовать реализации гарантированного права ребенка на получение качественного и доступного образования в условиях длительного лечения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.