Первый замглавы округа Лобня проверил благоустройство парка Киово

Первый заместитель главы городского округа Лобня Евгений Аптекин в среду провел традиционный утренний обход. На этот раз он проверил благоустройство парка Киово, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Идет строительство павильонов, монтаж освещения. В ходе проверки были даны следующие поручения: убрать старую листву, очистить пруд от грязи, спилить засохшие деревья, засеять пустые участки земли травой, произвести уборку на всей территории парка», — отметил Евгений Аптекин.

Контроль исполнения данных поручений запланирован на 24 мая.

В Лобне действует система, согласно которой за каждым микрорайоном закреплен ответственный заместитель главы. Он контролирует содержание территорий и оперативное решение поставленных жителями задач. Анонсы каждой встречи представители администрации публикуют на своих страницах в соцсетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.