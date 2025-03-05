Первый замглавы Ленинского округа Иванов провел рабочее совещание

В администрации Ленинского городского округа под руководством первого заместителя главы Владимира Иванова состоялось рабочее совещание. В мероприятии приняли участие заместители главы, начальники управлений, а также представители управляющих компаний и руководители профильных служб муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Регулярные встречи с управляющими компаниями позволяют держать на контроле качество обслуживания многоквартирных домов и своевременно решать возникающие проблемы. Мы продолжим осуществлять систематический контроль за выполнением поручений и качеством работы управляющих компаний в интересах жителей нашего округа», — отметил первый заместитель главы Ленинского городского округа Владимир Иванов.

В ходе рабочего совещания основной темой обсуждения стала работа с обращениями жителей, поступающими через портал «Добродел» в муниципальный центр управления регионом, городские социальные сети, а также взаимодействие сотрудников управляющих компаний с представителями коммунальных служб.

Особое внимание было уделено вопросам от жителей по уборке и освещению подъездов, ремонту входных групп и лифтового оборудования. Так, в ходе совещания было принято решение об обновлении урн у подъездов дома № 53 по улице Школьной. С таким вопросом обратилась активная жительница Ирина Васильевская в социальных сетях главы округа.

Представитель управляющей компании «Радуга» Алексей Сафронов обратился с вопросом о необходимости совместной работы над состоянием канализационных систем в многоквартирных домах.

«Все те управляющие компании, которые уже были на встречах, продемонстрировали своевременность выполнения поставленных задач и качественную работу в рамках установленных сроков», — добавил Владимир Иванов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.