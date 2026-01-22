Первый замглавы Балашихи проверил уборку снега в микрорайоне Железнодорожный

Первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев 22 января провел обход микрорайона Железнодорожный совместно с представителями администрации, управляющих компаний и жителями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе обхода особое внимание уделили качеству очистки проезжей части и тротуаров от снега и наледи, своевременности уборки, а также наличию противогололедных материалов на дорогах. Проверили и состояние контейнерных площадок.

Сергей Лукичев отметил, что участники мероприятия пообщались с активными жителями, выслушали их просьбы и предложения. Все замечания и недочеты были зафиксированы и направлены в профильные службы для устранения.

Жители смогли задать вопросы и предложить идеи по улучшению микрорайона. В администрации подчеркнули, что такие встречи проходят регулярно в разных районах города, что позволяет оперативно реагировать на обращения граждан. Наиболее частые вопросы касаются состояния дорог, транспорта, медицины, спорта, ЖКХ, благоустройства, образования и культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.