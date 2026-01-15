сегодня в 16:55

Первый замглавы Балашихи проверил уборку снега и благоустройство в Ольгино

Первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев 15 января провел обход микрорайона Ольгино вместе с заместителем главы Михаилом Объедковым и жителями. Особое внимание уделили качеству уборки снега и состоянию контейнерных площадок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе обхода участники проверили своевременность и полноту уборки снега на проезжей части и пешеходных дорожках, а также состояние дорожного покрытия и меры по устранению наледи. Особое внимание уделили содержанию контейнерных площадок.

Жители микрорайона приняли участие в обсуждении текущих проблем и внесли предложения по благоустройству. Основные вопросы касались расширения графика уборки снега и модернизации контейнерных площадок.

По итогам обхода был составлен перечень поручений для профильных служб. Исполнение поручений будет находиться на контроле администрации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.