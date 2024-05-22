Первый заместитель руководителя ГУСТ Подмосковья провел личный прием граждан

Первый заместитель руководителя Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области Александр Боровков помог в решении вопросов во время личного приема граждан. Жители Подмосковья озвучили проблематику своих районов, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, житель городского округа Красногорск попросил оказать содействие в решении проблемы ненадлежащего содержания контейнерных площадок и несвоевременного вывоза мусора по адресам: ул. Заводская, д. 31А, ул. Вокзальная, д. 23, ул. Железнодорожная, д. 6А, Ильинское шоссе, д. 4 и Железнодорожный проезд, д. 9. В ходе приема администрации муниципалитета поручено устранить нарушения сроком до 5 июня этого года, а инспекторам надзорного ведомства взять отработку под контроль.

По вопросу недостоверной информации от управляющей компании по отчетности за прошедший год обратилась жительница городского округа Серпухов. Она сообщила, что не согласна с представленным годовым отчетом в части финансово-хозяйственной деятельности, а именно с расчетами. Помимо этого, гражданка заявила о нарушении сроков текущего ремонта двух подъездов в доме 34, микрорайона «В» в городе Пущино. Вопросы были приняты на контроль сотрудниками ГУСТ региона.

Все замечания жителей на приеме фиксируются, а после им направляется письменный ответ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.