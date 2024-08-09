сегодня в 18:15

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов повторно встретился с жителями

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов повторно встретился с жителями улиц Кузьмина и Тихонова в рамках еженедельных обходов территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ранее к нему обращались жильцы дома 42 по ул. Кузьмина с вопросом протечки кровли.

По адресу ул. Тихонова, 84/2 павловопосадцев волновала проблема ремонта ступеней входной группы и благоустройства дворовой территории.

«На сегодняшний день все работы по ремонту кровли и входной группы завершены. Дворовую территорию рассмотрим в план благоустройства на 2025 год. Для нас важно получать обратную связь от жителей. Так мы можем не только видеть результат нашей работы, но и контролировать городские службы в выполнении задач», — отметил Филипп Ефанов.

Также, в рамках встречи, жители обратились с проблемами запаха из подвала.

«Задачи управляющей компании поставил, обследования проведем до 14 августа. Все вопросы держу на личном контроле. Обязательно встречусь с жителями снова, после устранения замечаний», — сказал Филипп Александрович.

Записаться на личный прием можно по телефонам:

в Павловском Посаде: 2-11-79;

в Электрогорске: 3-77-47.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.