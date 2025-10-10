Первый всероссийский аграрный диктант стартовал в Домодедове

В образовательном комплексе «Вертикаль» городского округа Домодедово прошел первый всероссийский аграрный диктант, в котором приняли участие около 30 учеников и их родителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие включало 30 вопросов и занимало 45 минут, цель — проверить и повысить знания о сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе России.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы усиливать вот именно эту направленность, потому что обучение идет через знакомство с современным технологическим агропромышленным комплексом», — подчеркнула заместитель директора комплекса Наталья Кадолова.

Особенное внимание уделялось учащимся агротехнологического класса. Ученица 10 класса Диора Ходжаева отметила, что задания были логичными и понятными. Ее одноклассница Ульяна Пысь подчеркнула важность знаний в сфере сельского хозяйства, добавив: «Это всегда пригодится, и в будущем сельское хозяйство — оно всегда нужно и важно».

Кирилл Самородов, ученик того же класса, поделился своими планами работать в научно-сельскохозяйственном институте и подчеркнул современные реалии агросферы: «Многие считают, что это что-то устаревшее, но сейчас агросфера очень современная, и нужно, чтобы школьники это понимали».

Аграрный диктант проводится в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и продлится до 12 октября в 89 регионах России.

Вопросы диктанта — от популярных фактов, например, кто популяризировал кефир в начале XX века, до любопытных деталей о животных — направлены на расширение кругозора и укрепление интереса к важной отрасли.

Аграрный диктант — важный шаг в популяризации сельскохозяйственного сектора и вовлечении молодежи в его развитие.

