Первый в России конкурс для ансамблей с органом ждет подольских музыкантов

Стартовал прием заявок на IV Всероссийский конкурс камерных ансамблей «В созвучии с органом». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Прослушивания пройдут 4 апреля в Культурно-просветительском центре «Дубровицы». Участников ждет уникальный инструмент — единственный в России орган фирмы «Spath» из Фрайбурга, Германия.

Номинации: орган и вокал, орган и фортепиано/струнные/духовые инструменты. Поучаствовать могут студенты музыкальных колледжей и вузов, а также учащиеся старших классов специализированных музыкальных школ.

Документы нужно отправить на почту konkurs.mo@bk.ru до 22 марта. Необходима анкета-заявка (Приложение № 1) и справка из учебного заведения. 12+

