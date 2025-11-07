Первый в РФ муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества» открыли в Реутове

В Подмосковье в Реутове начал работу первый в России муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества», также ветеранам СВО вручили ключи от автомобилей с ручным управлением, передает корреспондент РИАМО.

«Буквально две недели назад наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» утвердил инициативу о создании дополнительных центров в трех субъектах Российской Федерации, это: Московская область, Луганская и Донецкая народные республики», — сказала в ходе церемонии статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Московская область – крупнейший регион страны по количеству ветеранов СВО, которым оказывает поддержку фонд.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что в Подмосковье 223 офиса МФЦ, где ветераны СВО и их семьи могут получить помощь в любом вопросе.

«Сейчас мы открываем три таких филиала, один здесь в Реутове, второй в Богородском и третий в Лобне. Помимо трех филиалов мы еще работаем по приему заявлений на комплексное сопровождение от госфонда «Защитники Отечества» в каждом МФЦ Московской области. То есть уже 223 МФЦ уже принимают заявления и передают нашим соцкоординаторам и передают специалистам госфонда, что делает нашу помощь более доступной», — сказала Болатаева.

Вице-губернатор добавила, что на территории Московской области реализуется более 30 мер поддержки ветеранов СВО и их семей. Среди них летних отдых детей ветеранов в летних лагерях. Кроме того на территории региона работают 3 реабилитационных центра: Ясенки, центр Мещерякова в Сергиевом Посаде и «Протэкс» в Коломне.

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова отметила, что благодаря дополнительным офисам помощь для ветеранов станет еще доступнее. В отделении, находящемся в Реутове, работают 4 социальных координатора.

«Важно, что в этом здании находится МФЦ. Параллельно с теми вопросами, которые ветераны хотят решить, они могут с помощью социального координатора воспользоваться дополнительными услугами», — добавила Ермакова.

В день открытия муниципального отдела председатель фонда «Защитники Отечества» вручила ветеранам ключи от автомобилей с ручным управлением. При поддержке президента России Владимира Путина фонд выдал уже более 400 машин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.