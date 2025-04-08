Первый цифровой имам появился в России

В Башкортостане был запущен первый в России цифровой имам. Пользователи смогут узнавать у виртуального помощника время намазов, а также получать жизненные советы, сообщает «Осторожно, новости» .

Муфтий республики Айнур Биргалин отметил, что новое приложение сочетает в себе современные технологии и традиции веры. Он добавил, что активность прихожан будут отслеживать. В приложении даже появится рейтинг пользователя.

Кроме того, с помощью цифрового имама можно будет делать пожертвования. Так, за первые 2 недели было собрано 800 тыс. пожертвований.

Ранее в мечетях республики появились «садакаматы». Их установило Духовное управление мусульман Башкортостана. Это автоматы для сбора добровольных пожертвований. На экране аппарата человек может выбрать сумму, а затем оплатить картой.