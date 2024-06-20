Первый семинар школы фандрайзинга прошел в Красногорске

Министерство социальных и информационных коммуникаций Московской области при поддержке Фонда Президентских грантов запустило проект школа фандрайзинга для «Волонтеров Подмосковья». Первый обучающий интенсив состоялся в ДК «Подмосковье» 18 июня, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Участниками мероприятия стали представители НКО и волонтеры, оказывающие адресную помощь российским бойцам и мирному населению в зоне проведения СВО.

В рамках семинара можно было получить подробную информацию по прозрачному построению системы вовлечения в благотворительность всех заинтересованных лиц.

В качестве спикера-эксперта была приглашена Анастасия Ложкина — директор АНО «Институт развития фандрайзинга», сооснователь «Клуба фандрайзеров» за плечами которой более 15 лет опыта и 40 реализованных благотворительных и социально-ориентированных проектов.

Программа семинара состояла из 6 тематических блоков, посвященных главным принципам успешной работы по привлечению благотворительных ресурсов. Участникам пояснили, что такое волонтерский фандрайзинг, рассказали про его основные принципы и почему следует отказаться от проведения сборов на личные банковские карты и счета.

Полученные теоретические навыки участники закрепляли на практике, выполняя практические задания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.