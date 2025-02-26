Первый молодежный форум «На государственной службе» завершился в Красногорске

В Красногорске завершился первый специальный молодежный форум «На государственной службе». Он собрал около 1 тыс. молодых специалистов из Московской области — сотрудников прокуратуры, МВД, налоговой службы, Госавтоинспекции, МЧС, представителей региональных ведомств, а также муниципальных служащих. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках форума состоялись выступления известных спикеров, среди которых были журналисты-пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Они обсудили с участниками важность государственной службы и ответили на их вопросы.

«Госслужба — это не просто профессия, а призвание, служение государству и людям», — отметил Алексей Столяров. Он подчеркнул, что выбранная деятельность должна приносить внутреннюю поддержку и гордость за статус госслужащего.

Владимир Кузнецов добавил, что каждый из участников форума представляет государство на своем уровне, что вызывает уважение. «Это прекрасная возможность пообщаться и задать интересующие вопросы», — сказал он.

Столяров и Кузнецов также рассказали о своей деятельности в области борьбы с мошенничеством.

«Мы тестировали программу, которая защищает граждан от мошенников, и проводим разъяснительную работу, чтобы минимизировать количество жертв», — отметил Столяров.

Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев также выступил на форуме, подчеркнув важность общения с населением через социальные сети. Он призвал госслужащих делиться не только позитивными новостями, но и проблемами, с которыми они сталкиваются. Цепелев отметил, что такие мероприятия, как форум, помогают молодым госслужащим переосмыслить свою работу и мотивировать друг друга.

«Форум — отличная возможность увидеться, почувствовать энергетику людей, которые хотят сделать что-то хорошее для своей страны», — заключил Цепелев, отметив, что получил заряд мотивации от общения с участниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности первого специального молодежного форума «На государственной службе», который прошел в Красногорске.

«В этом зале очень разные молодые люди, которые приняли решение, ввиду своего мировоззрения, своих ценностей, работать, служить стране, нашему Подмосковью. Люди благородных профессий, которые обеспечивают безопасность движения, те, кто спасают, внимательно сопровождают все, что связано с соблюдением закона, юристы, муниципальные служащие, сотрудники полиции. Ключевая цель этого мероприятия — познакомиться с вами, попросить очень уважаемых спикеров рассказать о ценностях, принципах, целях и задачах нашей работы, нашей миссии», — сказал Воробьев.