Первый киберпедагог провел школьный урок в Азербайджане

Впервые робот-учитель провел полноценный урок в одной из школ в Баку. Киберпедагог умеет распознавать учеников по голосу и чертам лица. Кроме того, он не устает, отвечая на вопросы даже самых неутомимых любопытных детей, сообщает корреспондент MIR24.TV Нармин Абасова.

Во время практического занятия ребята собирали макет лодки. Занятие интегрировало элементы физики, инженерии, математики и искусства. Ассистент учителя передвигался по классу на колесах и отвечал школьникам на вопросы.

«Это очень круто. Мы можем обсуждать задания и получать понятные ответы. Когда я не знаю, как выполнить упражнение, робот объясняет все простым и доступным языком», — сказал Юсиф Ибрагимли.

Робот похож на настоящего педагога. Его назвали «Бильгя-бот» — в переводе с азербайджанского это означает «обладающий знаниями». Устройство общается на 30 языках и работает непрерывно в течение 8 часов, достаточно лишь стабильного быстрого интернета.

Такая машина способствует глубокому пониманию технологий у школьников и помогает отслеживать свежие разработки. Она полезна на занятиях по математике и физике, при конструировании моделей и использовании 3D-принтеров. Более того, роботы в какой-то мере заменяют традиционную библиотеку в цифровом формате. Руководство старается интегрировать эти возможности во все аспекты жизни школы, подчеркнул директор образовательного учреждения Шамсаддин Бешар.

«Бильгя-бот» не ставит оценки, однако способен оценить, усвоил ли ребенок тему, анализируя его ответы, паузы, взгляд и невербальные реакции.

«Робот, конечно, крутой. Но настоящего учителя он не заменит — живое общение и внимание педагога для меня очень важны», — поделился ученик 4 класса Зия Мухтарлы.

«Я бы сказала, робот вряд ли заменит учителя. Основная цель его использования на уроке — заинтересовать детей, мотивировать и сделать так, чтобы они активно участвовали в занятии. Для учителя робот — хороший помощник», — отметила педагог Зарифа Халилова.

Проект с роботом-преподавателем запущен министерством образования Азербайджана как эксперимент. Он реализуется в одном из лицеев столицы. В случае положительных результатов подобные ассистенты внедрят и в другие учебные заведения Баку.

