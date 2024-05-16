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«Первый канал. Всемирная сеть» оштрафован за пропаганду нетрадиционных отношений

Общество

Таганского суд Москвы ошрафовал на 1 млн рублей АО «Первый канал. Всемирная сеть» за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Согласно решению суда, дочерняя компания «Первого канала» совершила административное правонарушение по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ.

Речь идет о распространении информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у детей желание сменить пол.

Предварительно известно, что поводом для штрафа стала трансляция фильма «Днюха».

Зимой Роскомнадзор принял решение проверить сервис для изучения языков Duolingo на пропаганду ЛГБТ*.

*Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.