Первый гумгруз из Ленинского округа отправлен в Курскую область

Жители и предприниматели подмосковного Ленинского городского округа собрали более трех тонн гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области. Первый конвой помощи отправлен 12 августа, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Более 3 тонн гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области отправили сегодня из Ленинского округа. К благотворительной акции присоединились, как крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели, а также жители, которые пожертвовали своими личными средствами и временем», — сказал Станислав Каторов.

В первый гуманитарный конвой в Курскую область вошли питьевая вода, сухие пайки, бытовая техника, предметы личной гигиены, постельное белье, одежда и генераторы. Глава Ленинского округа также отметил, что 13 августа будет отправлена вторая партия гуманитарного груза.

«Благодарю всех, кто не остается в стороне. Напоминаю, что гуманитарную помощь можно принести с 10:00 до 22:00 по адресу: г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 16, а также на ул. Школьной, д. 17», — написал Станислав Каторов в своем Telegram-канале.

В список первостепенных необходимых вещей для жителей Курской области входят:

Постельное белье, подушки, полотенца, одеяла;

Бытовая химия;

Спальные мешки;

Горелки и газовые баллоны;

Фонарики с батарейками;

Из еды самое необходимое — крупы, консервы, чай, сахар, сладости;

Лекарства (срок годности должен быть актуальный);

Новая трикотажная одежда разных размеров, головные уборы, резиновые тапочки, любую удобную обувь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.