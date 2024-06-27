Первый гражданский форум «Социальная сфера» состоялся во Дворце спорта «Видное»

В Ленинском городском округе прошел областной форум гражданской активности «Социальная сфера» в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Цель форума „Социальная сфера“ заключается в улучшении качества и доступности медицинской помощи и социальных услуг для населения. Это достигается путем обсуждения и разработки системных решений по основным вопросам с участием общественных институтов и активных жителей», — сказала заместитель председателя общественной палаты Московской области Евгения Мартынова.

Уточняется, что на форуме муниципальными общественными палатами были озвучены недостатки, на которые стоит обратить внимание, а жители получили возможность задать свои вопросы представителям власти прямо на мероприятии.

«На форуме проводились обсуждения важных вопросов, таких как строительство и ремонт медицинских учреждений, обеспечение их современным оборудованием, привлечение новых медицинских специалистов, а также доступность инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями», — сообщил заместитель министра социального развития Московской области Евгений Ермилов.

В мероприятии приняли участие более 200 жителей Ленинского и Домодедовского городских округов. Всего в 2024 и 2025 годах пройдет 20 таких форумов во всех городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.