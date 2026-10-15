Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова, гвардии полковник Владимир Сергеевич Полуполтинных прошел путь от простого ополченца до первого в истории Героя Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба Всероссийского Казачьего Общества.

Боевой путь Владимира Полуполтинных, известного под позывным «Полтинник», начался в 2014 году с вступления в ряды народного ополчения Донбасса. Вместе с другими добровольцами он держал оборону против регулярных частей украинской армии и националистических батальонов.

Особенно ярко командирский талант донского казака проявился в феврале 2022 года на реке Северский Донец.

Командование поставило задачу форсировать водную преграду за пять дней, однако знавший каждый уголок родной земли Полуполтинных решил действовать на опережение. Подразделение устремилось по трассе Новоайдар — Северодонецк, прорывая вражеские блокпосты. Стремительный маневр застал противника врасплох и был завершен всего за двое суток.

Под руководством «Полтинника» бойцы казачьего полка участвовали в освобождении Попасной, Камышевахи, Золотого, Горского, Мирной Долины и Лисичанска. За взятие стратегически важного города соединение получило почетное наименование «Лисичанский», а на его базе развернули знаменитую 6-ю гвардейскую отдельную мотострелковую Лисичанскую казачью бригаду.

За мужество, воинский талант и успешное руководство подразделением Владимир Полуполтинных удостоен ордена Мужества и стал первым человеком, получившим звание Героя Луганской Народной Республики.