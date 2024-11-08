Первый этап конкурса чтецов «Стихи о Родине моей» прошел в ДК «Исток» во Фрязине

Во Фрязине во Дворце культуры «Исток» прошел первый этап городского патриотического конкурса чтецов «Стихи о Родине моей», который проводится в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего на конкурс поступило более 120 заявок от учащихся общеобразовательных школ, членов театральных коллективов Фрязина и Щелкова в возрасте от 4 до 16 лет.

В первом этапе конкурса приняли участие более 40 детей от 4 до 7 лет. Сегодня прозвучали стихотворения о Родине, родной природе, героях Отечества, об отваге, дружбе, доблести и чести. Маленькие артисты выступали на сцене малого зала Дворца культуры с чувством гордости и любви к своему краю, стране, ее величию и красоте.

Второй этап конкурса состоится завтра в 17:00 в малом зале ДК «Исток». Приглашаем всех поклонников чтецкого искусства поддержать наших участников.

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