Первый этап масштабного благоустройства Кучинского лесопарка стартовал в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров проверил ход работ по благоустройству Кучинского лесопарка в рамках выездного совещания с участием подрядчиков и представителей администрации округа. Строители уже приступили к работам на берегу Вишняковского пруда, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Масштабна программа преображения лесопарка площадью 115 гектаров рассчитана на 3 года.

«Этот проект объединит различные микрорайоны Балашихи и, я уверен, станет точкой притяжения гостей и жителей нашего города», — сказал Сергей Юров.

На первом этапе планируется благоустроить территорию от Разинского шоссе до усадьбы Горенки вдоль Вишняковского пруда. Здесь появится комфортная зона отдыха для жителей и гостей Балашихи.

«Летом мы активно благоустраиваем общественные пространства города, следим за содержанием существующих парков и скверов, создаем новые зоны отдыха. Кучинское лесничество — это большая территория. На первом этапе благоустроим около 30 гектаров. У Вишняковского пруда со стороны Разинского шоссе будет обустроена парковка, установлен павильон, появятся точки общепита. Основные работы будут выполнены летом, часть из них продолжим в 2025 году», — подчеркнул глава Балашихи.

Вблизи водоема уже спилили старые деревья и очистили территорию от валежника. В планах установить малые архитектурные формы и освещение, камеры видеонаблюдения по системе «Безопасный регион», сделать детскую и спортивную площадки, пешеходную дорожку и деревянный настил. Также предполагается санитарная очистка береговой полосы, устройство песчаного пляжа и газона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.