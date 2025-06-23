Первый этап Кубка Карякина по шахматам прошел в Балашихе

Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с 10 сильнейшими участниками в парке «Пехорка» в Балашихе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло при участии главы городского округа Балашиха Сергея Юрова, исполнительного директора Федерации шахмат Московской области Альберта Минулина, руководителя Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Ивана Клещерева и начальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Никиты Тарасевича.

«Кубок Сергея Карякина — значимое событие для Балашихи и развития детских шахмат. Сегодня в парке „Пехорка“ собрались около 300 участников. Такие турниры помогают детям развиваться, встречаться с легендами спорта и вдохновляют на новые достижения», — отметил Сергей Юров.

Особенностью этапа стал отбор на финал международного детского турнира «Шахматные звезды 5.0». Юные шахматисты из 11 субъектов Российской Федерации разыграли 24 путевки в финал, который пройдет с 25 по 30 июня 2025 года на территории ВДНХ в павильоне ВТЦ Азербайджанской Республики.

Победители детских турниров смогут встретиться на одной сцене с признанными мастерами мировых шахмат — Сергеем Карякиным, Хоу Ифань, Валентиной Гуниной, Екатериной Лагно, Александрой Горячкиной, Владиславом Артемьевым, а также ведущими гроссмейстерами из Азербайджана, Ирана, Индии и Казахстана.

«Я рад видеть, как растет интерес к шахматам среди детей. Турнир в Балашихе собрал сильных и мотивированных ребят со всей страны. Уверен, среди них есть будущие звезды мировых шахмат. Наша задача — поддержать их на этом пути», — сказал Сергей Карякин.

14-летний Игнатий Войтехович из Балашихи стал победителем open-турнира среди мужчин, в котором приняли участие около 60 шахматистов всех возрастов.

«Я увлекаюсь шахматами с шести лет, меня научил играть папа. На этом турнире решил выступить в open-группе, чтобы проверить свои силы с более взрослыми и опытными соперниками. Смог одержать 6 побед из 7 партий, уступил только победителю основного зачета. Сегодня мне еще удалось сыграть в одновременной игре с Сергеем Карякиным — очень рад, что выпала такая возможность», — поделился Игнатий Войтехович.

Для участников подготовили насыщенную соревновательную программу с розыгрышем призов в разных возрастных категориях, включая open-турнир для всех желающих, а также специальные награды для женщин и ветеранов.

Кубок Карякина проводится в Московской области с 2022 года и ежегодно объединяет сотни юных и опытных шахматистов, популяризируя интеллектуальный спорт среди молодежи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.