Первый дом «Юнармии» открылся в Ленинском городском округе

На базе Мисайловской школы состоялось торжественное открытие первого в Ленинском городском округе дома «Юнармии». Площадка стала 11-й по счету в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Запуск юнармейского движения в нашем округе открывает новую страницу в патриотическом воспитании. Это пространство, где молодое поколение учится главным ценностям: верности долгу, уважению к истории и готовности встать на защиту национальных интересов. Здесь рождается то единство духа, которое всегда было основой силы российского народа», — сказал замглавы Ленинского городского округа Ивана Гетмана.

Почетными гостями на мероприятии стали представители управления образования Московской области, военного комиссариата Московской области, администрации Ленинского городского округа, Совета ветеранов Ленинского городского округа, а также ﻿﻿﻿начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и ﻿﻿﻿начальник местного отделения «ЮНАРМИЯ» Ленинского городского округа.

В церемонии открытия приняли участие 300 детей из различных регионов, включая команды из Московской и Калужской областей. Мероприятие приобрело межрегиональный статус, собрав участников в возрасте от 10 до 18 лет. В рамках открытия состоялась первая военно-патриотическая игра «Мисайловский прорыв», которая теперь включена в перечень официальных мероприятий регионального штаба «Юнармии». Соревнования проходили на специально подготовленных площадках школы, где участники демонстрировали навыки в стрельбе, знание военной истории и других дисциплин.

«Особенность этой игры в том, что она учит не индивидуальным достижениям, а командному взаимодействию. Здесь важны сплоченность, взаимовыручка и коллективная ответственность. Именно через такие проекты мы воспитываем в ребятах качества, которые помогут им во взрослой жизни — умение работать в команде, поддерживать друг друга и сообща достигать целей», — добавил Иван Гетман.

В соревнованиях приняли участие 16 команд от Ленинского городского округа и коллективы из других муниципалитетов. Победители получили один кубок и 7 медалей — по количеству участников в команде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.