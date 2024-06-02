сегодня в 10:16

В столице первый день лета 2024 году установил температурный рекорд

Лето в Москве началось с рекордного тепла, на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до плюс 30,5 градуса. Это на 7-9 градусов превышает норму середины летнего сезона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

До этого момента самое теплое 1 июня фиксировали в 1995 году, когда температура воздуха составила плюс 28,8 градуса.

Помимо этого, жара до 30 градусов отмечалась в центре Москвы, на Балчуге и в Строгине.

Также в Подмосковье 16 метеостанций зафиксировали отметку плюс 30 градусов.

По словам синоптика, в предстоящую неделю 30-градусной жары больше не будет.