Первые заморозки зафиксировали в Московском регионе ночью

В Подмосковье и Москве минувшей ночью наблюдались первые заморозки, также ночь стала самой холодной с начала сентября, сообщается на сайте «Метеовести».

На базовой столичной метеостанции ВДНХ температура была плюс 2,2 градуса, что является самым низким значением с начала осени. В районе Бутово столбики термометров показали минус 0,1 градуса. Еще ниже температура опустилась в Новой Москве. Так, в Михайловском воздух остыл до минус 2 градусов.

В Московской области холоднее всего было в Черустях. Там столбики термометров показали минус 4,1 градуса.

В ближайшие две ночи в ЦФО возможны заморозки, но они будут постепенно ослабевать. А в середине этой неделе они покинут регион. В столицу и область вернется летняя погода.