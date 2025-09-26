Первые заморозки ударили в Московской области

сегодня в 07:47

На территории Подмосковья этой ночью зафиксировали первые заморозки, температура опускалась до минус 0,2 градуса, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что рано утром в пятницу температура в Клину и Волоколамске понизилась до минус 0,2 градуса, в Истре — до минус 0,1.

По словам синоптика, от сильного понижения температуры регион уберег ветер, он не давал холоду «застаиваться».

Как добавила Позднякова, в Москве температура оставалась выше нуля, но прошедшая ночь в мегаполисе стала самой холодной. На ВДНХ термометры показали плюс 2,9 градуса.

