Первые уроки в новой школе Реутова пройдут уже в конце февраля 2025 года

Строительство новой школы в 10 микрорайоне Реутова выходит на финишную прямую. Уже запланирована дата ввода сооружения в эксплуатацию — это 20 декабря. Еще два месяца понадобятся на оформление необходимых документов. Уже в конце февраля новая школа откроет свои двери для 905 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Этот и другие вопросы обсудили на оперативном совещании под руководством главы Реутова Филиппа Науменко. Кроме того, в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева глава муниципалитета поставил задачу повысить эффективность бюджетных расходов — чтобы каждый вложенный рубль давал максимальный социальный эффект.

Помимо прочего, на совещании рассмотрели порядок взаимодействия с фондом «Защитники Отечества». На сегодняшний день Фонд работает по принципу «одного окна» для участников СВО, предоставляя весь спектр социальной защиты и поддержки.

Детально разобрали и ситуации, о которых рассказали жители — когда при наличии общедомовых приборов учета им начисляют коммунальные платежи по нормативам. Глава дал поручение решить этот вопрос, оставив контроль за собой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.