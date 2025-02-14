Первые паспорта вручили в торжественной обстановке девяти юным жителям Одинцова
Фото - © Пресс-служба администрации Одинцовского округа
Председатель совета депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова вручила паспорта граждан Российской Федерации 9 юным жителям муниципалитета. Торжественная церемония прошла в здании окружной администрации. Татьяна Одинцова поздравила ребят и отметила важность официального документа, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Дорогие ребята, сегодня вы получите паспорт гражданина Российской Федерации. Это важный и символический момент в вашей жизни. Вы обретаете ряд гражданских прав, которых у вас не было раньше. Но не забывайте, что вместе с ними вы обретаете и ответственность. У взрослого человека есть не только права и свободы, но и обязанности. Желаю вам быть достойными и законопослушными гражданами нашей страны, любить её, ценить и беречь. Помните: каждый из вас — часть большого народа с великой историей», — поздравила ребят Татьяна Одинцова.
По традиции вместе с паспортом ребятам на память вручили издание книги Николая Карамзина «История государства Российского». Добавим, что с помощью паспорта ребята смогут реализовать свои права: воспользоваться порталом Госуслуг, путешествовать на поезде или самолете, получать господдержку, оформить банковскую и Пушкинскую карты.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.