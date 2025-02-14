Первые паспорта вручили в торжественной обстановке девяти юным жителям Одинцова

«Дорогие ребята, сегодня вы получите паспорт гражданина Российской Федерации. Это важный и символический момент в вашей жизни. Вы обретаете ряд гражданских прав, которых у вас не было раньше. Но не забывайте, что вместе с ними вы обретаете и ответственность. У взрослого человека есть не только права и свободы, но и обязанности. Желаю вам быть достойными и законопослушными гражданами нашей страны, любить её, ценить и беречь. Помните: каждый из вас — часть большого народа с великой историей», — поздравила ребят Татьяна Одинцова.

По традиции вместе с паспортом ребятам на память вручили издание книги Николая Карамзина «История государства Российского». Добавим, что с помощью паспорта ребята смогут реализовать свои права: воспользоваться порталом Госуслуг, путешествовать на поезде или самолете, получать господдержку, оформить банковскую и Пушкинскую карты.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.