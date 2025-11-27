Первые паспорта вручили юным жителям Сергиево-Посадского округа

26 ноября в торжественной обстановке 16 юношам и девушкам Сергиево-Посадского округа, достигшим возраста 14 лет, вручили первые паспорта граждан России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Поздравить ребят пришли не только родные и близкие, но и глава округа Оксана Ероханова, первый заместитель главы Сергей Тостановский и заместитель главы, начальник управления образования Ольга Дударева.

«Мы когда-то тоже ждали первого вашего главного документа — свидетельства о рождении, поэтому паспорт также ваш главный документ. Поздравляю не только вас, но и родителей что дети стали взрослыми», — рассказала Оксана Ероханова, глава Сергиево-Посадского городского округа.

Вместе с главным документом ребятам вручили Конституцию страны, чтобы каждый знал и помнил закон государства, получил достойное образование и продолжил свой путь в профессиональной жизни.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.