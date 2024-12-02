Первые паспорта вручили 22 юным жителям Дмитрова

В Центральном дворце культуры «Созвездие» прошла очередная торжественная церемония вручения паспортов юным дмитровчанам. В этот раз главный документ в жизни получили 22 человека, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вручение паспорта гражданина Российской Федерации юношам и девушкам, которым исполнилось 14 лет, в торжественной обстановке проводится ежемесячно. В 2024 году именно так получили свои паспорта уже 170 юных жителей Дмитровского городского округа.

«Это волнительное мероприятие для вас, ведь с получением паспорта вы начинаете новый этап жизни, где у вас уже есть права, но есть и обязанности перед обществом и государством. Желаю вам верных друзей, ставить перед собой правильные высокие цели и смело их достигать, и двигаться вперед! Уверена, что из вас вырастут хорошие специалисты, которые в самых разных областях жизни будут трудиться на благо нашей Родины», — сказала в приветственном слове заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Ребят с получением паспорта поздравила и депутат Московской областной думы Марина Шевченко. Она призвала их при выборе профессии выбирать ту, которая может быть востребована в Дмитровском округе, чтобы по завершении обучения вернуться и работать на своей малой родине.

Юношам и девушкам было показано видеопоздравление губернатора Московской области Андрея Воробьева, после чего они произнесли клятву юного гражданина Российской Федерации и получили паспорта.

«Очень сильно ждала этого дня, волновалась даже. И хотела, чтобы мне вручали паспорт именно в торжественной обстановке. Это ответственный момент в моей жизни, я понимаю, что стала взрослее», — поделилась после получения паспорта юная дмитровчанка Алиса Смирнова.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.