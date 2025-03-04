Первые паспорта торжественно вручили 11 юным жителям Одинцовского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил паспорта граждан Российской Федерации 11 юным жителям муниципалитета. Торжественная церемония прошла в Концертном зале «Барвиха Luxury Village». Глава городского округа поздравил ребят и отметил, что с получением паспортов они становятся полноправными гражданами своей страны, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня вместе с паспортом мы передаем вам наше доверие, веру в каждого из вас, потому что именно вам предстоит строить будущее нашей страны. Я хочу вам пожелать уверенности в своих силах и решительности в достижении намеченных перед собой целей. Помните, что паспорт — это не только дополнительные права, которые появляются у вас сегодня, но и дополнительная ответственность. Ответственность, в первую очередь, за свои поступки, ответственность за свою семью, за родителей, да и в целом за всю страну. Не забывайте, что где бы вы ни находились, теперь вы представляете Россию», — отметил Андрей Иванов.

По традиции вместе с паспортом ребятам на память вручили издание книги Николая Карамзина «История государства Российского». С помощью паспорта ребята смогут реализовать свои права: воспользоваться порталом Госуслуг, путешествовать на поезде или самолете, получать господдержку, оформить банковскую и Пушкинскую карты.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.