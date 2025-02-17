Первые паспорта получили юные жители Химок в торжественной обстановке

«Ребята уже строят планы, которыми с удовольствием поделились. Будущие спортсмены, инженеры, учителя. Впереди у них новый и важный этап в жизни и каждый хочет, чтобы Родина ими гордилась!» — сказала Елена Землякова.

В подарок каждому из ребят вручили Конституцию — главный документ гражданина России.

«Я хочу, чтобы Химки гордились мной. Сильно переживала и очень рада, что получила паспорт в такой торжественной обстановке. В будущем хочу стать волейболисткой», — поделилась юная химчанка Ксения Сережина.

Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.