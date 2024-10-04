Первые паспорта получили еще 14 юных жителей Подольска

сегодня в 19:08

Заместитель главы г. о. Подольск Александр Мамлай вручил в торжественной обстановке главный документ гражданина России 14 школьникам, достигшим возраста 14 лет. Мероприятие прошло в рамках патриотической акции «Я — гражданин России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Перед церемонией я очень нервничала, но когда назвали мое имя, волнение сразу прошло. Сейчас я горжусь тем, что получила паспорт, документ гражданина нашего государства», — поделилась Ксения Ягодина.

Ксения учится в кадетском классе, она лауреат I степени в номинации «Медиа» конкурса «Эстафета талантов-2023», участница олимпиад.

Дата этого важного события выбрана неслучайно. Церемония вручения прошла в преддверии 243-летия со дня основания города Подольска и образования Подольского уезда.

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