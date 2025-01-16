Первые паспорта получили четыре активиста «Движения Первых» из Ленинского округа

«Это очень значимый и волнующий момент в жизни ребят. Каждый из них уже имеет первые достижения: в учебе, общественной работе, спорте. Впереди большая, интересная, долгая дорога жизни. Желаю ребятам продолжать этот путь с активной жизненной позицией, принимать верные решения, никогда не сдаваться и проходить через все трудности. Также идти только вперед к намеченной цели и быть достойными гражданами нашей великой России», — сказала заместитель председателя Совета депутатов Ирина Архангельская.

В ходе мероприятия ребята дали клятву верности своей стране и обещание быть ее достойными гражданами, а также получили памятные подарки — обложки на паспорт с надписью «Мы — граждане России!» от председателя местного отделения «Движения Первых». Торжественное вручение паспортов для активистов проводится ежемесячно.

«Лично для меня это означает, что я вступила на новый уровень ответственности и стала более взрослой. Я хочу участвовать в различных активностях, заниматься волонтерством и попробовать себя в новых сферах. Кроме того, у меня есть возможность найти подходящую профессию и свое призвание в жизни», — поделилась активистка местного отделения «Движения Первых» Александра Батракова.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.